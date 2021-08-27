«Арсенал» выступил с заявлением касаемо резонансного эпизода при участии Бериши

Тульский «Арсенал» сделал заявление касаемо инцидента, случившегося в матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Есть принципы fair play. Наш защитник демонстративно выбивал мяч в аут, потому что его партнеру потребовалась помощь. Это было очевидно всем, в том числе и игроку «Ахмата», - сказано в комментарии пресс-службы «канониров» изданию Sport24.

В «Арсенале» считают некорректными сравнения с подобным моментом в игре между этими же соперниками в 2018 году: «Там никто не лежал на газоне. Это абсолютно разные ситуации и истории».

Ранее журналист Василий Уткин призвал соперников «Ахмата» игнорировать правила честной игры в матчах против грозненцев.