Скандальный поступок Бериши помог «Ахмату» обыграть «Арсенал»

Матч шестого тура РПЛ между «Ахматом» и «Арсеналом» получился очень напряжённым и скандальным. На 31-й минуте поединка гости пытались выбить мяч в аут для оказания помощи пострадавшему игроку. Бернард Бериша не дал мячу покинуть пределы поля и рванул к воротам, затем выдал результативный на Мохамеда Конате. Споры туляков с арбитром ничего не дали - 1:0. Впрочем, команда Дмитрия Парфёнова быстро отыгралась, когда с линии штрафной метко пробил Данил Степанов. Во втором тайме голов не было вплоть до компенсированного времени, когда Игорь Коновалов добил мяч в сетку - 2:1.
Протокол игры
|Ахмат
|2:1
|Арсенал Тула
|(1:0) Конате Мохамед II 31'
|38' Степанов Данил (1:1)
|(2:1) Коновалов Игорь 90'
Гудиев Виталий • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Лысцов Виталий • Уциев Ризван • 84'Тимофеев Артём • Уткин Даниил 62' ( Швец Антон ( 62') • Быстров Марат 72' ( Архипов Артём ( 72') • Карапузов Владислав 62' ( Полярус Артём ( 62') • Бериша Бернард 89' ( Кадыров Халид ( 89') • Конате Мохамед II 63' 72' ( Коновалов Игорь ( 72')
Запасные: Кадыров Абубакар • Мелихов Александр • Пуцко Александр
Коченков Антон • Радакович Урош 33' 46' ( Сокол Артём ( 46') • Костадинов Георги 90' ( Марков Евгений ( 90') • Новосельцев Иван • Смольников Игорь • 32'Гулиев Аяз • Чаушич Горан 75' ( Тудорие Александру ( 75') • Степанов Данил • Ткачёв Сергей • Хлусевич Даниил 63' ( Давиташвили Зурико ( 63') • Луценко Евгений 75' ( Панченко Кирилл ( 75' ) 81'
26 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).