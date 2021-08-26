Скандальный поступок Бериши помог «Ахмату» обыграть «Арсенал»

Матч шестого тура РПЛ между «Ахматом» и «Арсеналом» получился очень напряжённым и скандальным. На 31-й минуте поединка гости пытались выбить мяч в аут для оказания помощи пострадавшему игроку. Бернард Бериша не дал мячу покинуть пределы поля и рванул к воротам, затем выдал результативный на Мохамеда Конате. Споры туляков с арбитром ничего не дали - 1:0. Впрочем, команда Дмитрия Парфёнова быстро отыгралась, когда с линии штрафной метко пробил Данил Степанов. Во втором тайме голов не было вплоть до компенсированного времени, когда Игорь Коновалов добил мяч в сетку - 2:1.