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Скандальный поступок Бериши помог «Ахмату» обыграть «Арсенал»

26 Августа 2021 • 22:31 Комментировать
Ахмат
2:1
Арсенал Тула
окончен

Матч шестого тура РПЛ между «Ахматом» и «Арсеналом» получился очень напряжённым и скандальным. На 31-й минуте поединка гости пытались выбить мяч в аут для оказания помощи пострадавшему игроку. Бернард Бериша не дал мячу покинуть пределы поля и рванул к воротам, затем выдал результативный на Мохамеда Конате. Споры туляков с арбитром ничего не дали - 1:0. Впрочем, команда Дмитрия Парфёнова быстро отыгралась, когда с линии штрафной метко пробил Данил Степанов. Во втором тайме голов не было  вплоть до компенсированного времени, когда Игорь Коновалов добил мяч в сетку - 2:1.

Протокол игры  
Ахмат 2:1 Арсенал Тула
(1:0) Конате Мохамед II 31'    
    38' Степанов Данил (1:1)
(2:1) Коновалов Игорь 90'    
Гудиев Виталий Семёнов Андрей Нижич Зоран Лысцов Виталий Уциев Ризван   84' Тимофеев Артём Уткин Даниил   62' (Швец Антон (   62') Быстров Марат   72' (Архипов Артём (   72') Карапузов Владислав   62' (Полярус Артём (   62') Бериша Бернард   89' (Кадыров Халид (   89') Конате Мохамед II   63'   72' (Коновалов Игорь (   72')
Запасные: Кадыров Абубакар Мелихов Александр Пуцко Александр
Коченков Антон Радакович Урош   33'   46' (Сокол Артём (   46') Костадинов Георги   90' (Марков Евгений (   90') Новосельцев Иван Смольников Игорь   32' Гулиев Аяз Чаушич Горан   75' (Тудорие Александру (   75') Степанов Данил Ткачёв Сергей Хлусевич Даниил   63' (Давиташвили Зурико (   63') Луценко Евгений   75' (Панченко Кирилл (   75'   81')
Запасные: Кангва Кингс Шамов Егор Бьорнстрем Аксель Аджоев Гурам Левашов Михаил Довбня Александр Евгеньевич Суханов Артём Романович
26 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Бернард Бериша Ахмат
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