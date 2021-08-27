​«Ахмат» прокомментировал скандальный гол команды

В матче между «Ахматом» и «Арсеналом» (2:1) случился скандал. Грозненцы открыли счёт после того, как Бернард Бериша достал около боковой линии мяч, который игрок тульской команды выбивал в аут в рамках принципа фэйр-плей. Бериша промчался по флангу, сделал точный пас на Конате, и тот забил. Арбитр не имел права не засчитывать гол, и ситуация повлекла за собой потасовку.

«Ахмат» сделал публикацию по поводу этой ситуации в «Инстаграме». Грозненский клуб отметил, что Бериша не видел, что на другой части поля игрок «Арсенала» испытывает болезненные ощущения. При этом «Ахмат» вспомнил матч команды против «канониров» в 2018 году. Тогда игрок «Арсенала» чётко видел травму у соперника, но подобрал оказавшийся бесхозным мяч и начал результативную атаку.

В сообщении отмечается, что Бернард Бериша принял действие игрока «Арсенала» за технический брак.

«А если кто то думает иначе - примите за бумеранг», - говорится в публикации.