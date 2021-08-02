Во время матча «Ахмат» - «Сочи» работники стадиона убрали с поля змею

Во время матча российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Сочи» случился курьезный эпизод. На 7-й минуте поединок был ненадолго остановлен.

Причина этому – появление на футбольном поле какой-то маленькой змеи. Работники стадиона тут же убрали пресмыкающееся, а главный арбитр продолжил встречу. Как змея умудрилась попасть на арену – неизвестно.

Напомним, что в этом матче «Сочи» может набрать свои первые очки в новом розыгрыше чемпионата. «Ахмат» же принимает соперника у себя дома после минимальной победы над «Крыльями Советов» в первом туре. По состоянию на 15-ю минуту счет до сих пор не открыт.