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Россия. Премьер-лига

Во время матча «Ахмат» - «Сочи» работники стадиона убрали с поля змею

02 Августа 2021 • 20:24 Комментировать
Ахмат
1:2
Сочи
2.70 3.15 2.95
2-й тайм
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Во время матча российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Сочи» случился курьезный эпизод. На 7-й минуте поединок был ненадолго остановлен.

Причина этому – появление на футбольном поле какой-то маленькой змеи. Работники стадиона тут же убрали пресмыкающееся, а главный арбитр продолжил встречу.  Как змея умудрилась попасть на арену – неизвестно.

Напомним, что в этом матче «Сочи» может набрать свои первые очки в новом розыгрыше чемпионата. «Ахмат» же принимает соперника у себя дома после минимальной победы над «Крыльями Советов» в первом туре. По состоянию на 15-ю минуту счет до сих пор не открыт.


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Идет 90 минута Ахмат 1:2 Сочи 2.7 3.15 2.95
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