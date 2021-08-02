Федотов: «Особенно в родных стенах «Ахмат» всегда агрессивен и играет до последней минуты»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Каким коллективом вам видится «Ахмат»? Какие впечатления от его матча первого тура?

- Видится боеспособным коллективом, без сомнения. Особенно в родных стенах «Ахмат» всегда агрессивен и играет до последней минуты. Мы к этому готовились и к этому готовы.

- Вы имели в виду в последнем матче в Кубке конференций эту игру в голове? Потому что, судя по составу, тоже какие-то перестановки сделали.

- Нет, надо понимать, что там возрастные игроки, тот же Криc. Требовалась передышка, у нас был запас в голах, и мы сделали ротацию.