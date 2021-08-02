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Россия. Премьер-лига

Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Сочи»

02 Августа 2021 • 08:10 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
2.80 3.15 2.70
Через 8 ч. 11 мин.
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Сегодня, 2 августа, состоится заключительный поединок второго тура российской Премьер-лиги - грозненский «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Сочи». Своим мнением об этом поединке поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«Прогноз: 1:0. На своем поле «Ахмат» будет действовать агрессивно. У грозненцев есть неплохие шансы закрепиться вверху таблицы», - передает слова экс-защитника «Спартака» и сборной СССР Sportbox.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Напомним, что в стартовом туре «Ахмат» одержал победу, а сочинский коллектив потерпел поражение.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Сочи прогнозы на футбол Ахмат
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02.08  20:00 Ахмат ... Сочи 2.8 3.15 2.7
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