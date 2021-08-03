Федотов: «Заслуженно взяли три очка»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов оценил выступление своих подопечных в игре с «Ахматом» в рамках второго тура РПЛ, где им удалось добыть выездную победу со счетом 2:1.

На одном из послематчевых интервью Федотов заявил, что первый тайм запомнился преимуществом «Сочи». Во втором же, как считает наставник, все шло по плану до пропущенного гола, после которого пришлось думать в первую очередь о защите. «Мы отооборонялись и заслуженно взяли три очка», - подытожил главный тренер сочинского клуба.

Напомним, что благодаря этой победе «Сочи» поднялся в середину турнирной таблицы после двух сыгранных поединков.