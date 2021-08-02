Талалаев: «Сочи» - наверное, один из самых организованных клубов России»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая домашняя игра в сезоне. Какие ожидания и эмоции от матча с «Сочи»?

- Эмоции самые хорошие. Хотелось поздравить болельщиков наших, порадовать их качественной игрой. Очень сложный соперник, наверное, один из самых организованных клубов России на сегодняшний день, мы это видим по его выступлениям в еврокубках, по его игре с «Нижним Новгородом». К сожалению, к нашим пяти отсутствующим футболистам добавилось еще пару игроков, лидеров нашей команды - Швец и Гудиев пропускают этот матч из-за травм. Нам очень дорого далась игра с «Крыльями», поэтому мы понимаем всю ответственность, хотим сегодня продемонстрировать качественный футбол. Уверен, что игра будет сложной для двух команд.