«Ахмат» выкупит Тимофеева

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26 Июля 2021, 16:52,
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Артём Тимофеев продолжит выступления в составе «Ахмата», но уже как полноценный игрок команды.
Источник «Спорт-Экпресса» располагает сведениями о будущем 27-летнего футболиста, принадлежащего московскому «Спартаку». Сообщается, что «Ахмат» договорился о выкупе игрока за 800 тысяч евро.
Отметим, что прошлый сезон Артём Тимофеев провёл в составе команды Андрея Талалаева на правах аренды. Тогда ему удалось отличиться в 30 поединках 3 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.
Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Спартак Москва, Ахмат, Артём Тимофеев