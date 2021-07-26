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«Ахмат» выкупит Тимофеева

26 Июля 2021, 16:52,

Артём Тимофеев продолжит выступления в составе «Ахмата», но уже как полноценный игрок команды.

Источник «Спорт-Экпресса» располагает сведениями о будущем 27-летнего футболиста, принадлежащего московскому «Спартаку». Сообщается, что «Ахмат» договорился о выкупе игрока за 800 тысяч евро.

Отметим, что прошлый сезон Артём Тимофеев провёл в составе команды Андрея Талалаева на правах аренды. Тогда ему удалось отличиться в 30 поединках 3 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.

Действующий контракт хавбека с «красно-белыми» рассчитан до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Спартак Москва, Ахмат, Артём Тимофеев
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