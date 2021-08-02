Первая осечка Талалаева: «Сочи» в эмоциональном матче превозмог «Ахмат» на выезде

Второй тур чемпионата России завершался 2 августа в Грозном, где «Ахмат» принимал «Сочи».

«Ахмат» из года в год является теневым претендентом на еврокубковую зону, но никак туда забраться не может. Если же брать последнюю пару сезонов, то грозненцы совершили прогресс под руководством Андрея Талалаева, закрепившись в середине таблицы после спасения от вылета. А вот «Сочи» попал в еврокубки уже во второй год своего выступления в Премьер-лиге. Сейчас они как раз прошли одну стадию квалификации Лиги конференций и теперь готовятся к другой. В первом туре чемпионата команды выступили по-разному: грозненцы победили Самаре, а сочинцы проиграли в Нижнем Новгороде.

Начало отчётной игры не оказалось взрывным. Сперва больше атаковал «Ахмат», однако сочинцы ответили эпизодом с падением Нобоа в чужой штрафной после контакта с Уткиным. Пенальти там вроде не требовался – его и не назначили. Но игра была приостановлена из-за нетривиальной ситуации – работникам стадиона пришлось выйти на поле, чтобы поднять с газона и унести прочь маленькую змею.

Игра возобновилась, и гостям пришлось выдержать несколько минут неприятного давления от «Ахмата». Уткин в этот период чуть не попал в левую девятку со штрафного. Дальше же сочинцы резко передвинули игру к чужой штрафной. Дуганджич классно пальнул с разворота с подступов к штрафной в левый угол – вступил в игру Шелия.

Хозяева отреагировали с помощью более опасного шанса. Богосавац навесил с левого края, и Конате вторым этажом пустил мяч правее створа. Тем не менее забили в середине тайма визитёры. Нобоа исполнил штрафной из левой зоны, а Уткин головой подкорректировал мяч в свои ворота (0:1).

Пропущенный гол плохо повлиял на «Ахмат». Хозяева расстроились психологически, и стала расстраиваться их игра. Сочинцы должны были сразу же забивать второй мяч в результате опасного выпада, но поперечный пас Терехова был прерван Нижичем. Грозненцы явно просели, они заставляли Талалаева серьёзно нервничать на бровке.

В концовке тайма хозяева взбодрились в атаке, но не исключили провалы в опорной зоне. Шелия выручил «зелёных» после удара Воробьёва из центральной зоны, а сочинцам повезло, когда положивший корпус Конате пальнул из штрафной выше створа.

После перерыва игра стала ходить туда-сюда без особых шансов забить со стороны обеих команд. Но такая характеристика была справедлива до 58-й минуты, пока гости не произвели свой второй гол. Нобоа с Дуганджичем наказали хозяев за разбалансировку в центре обороны. Первый проникающим пасом вывел второго на рандеву с Шелией, и Дуганджич поразил створ после обыгрыша вратаря (0:2).

Далее черноморцы хорошо справлялись со сдерживанием соперника и не прижимались к своим воротам. Дуганджич вообще мог довести дело до крупного счёта, но неточно пробил головой с навеса Маргасова. И это ещё аукнулось гостям в плане уровня нервозности концовки матча. На 80-х минутах вышедший на замену Янку здорово подкараулил ошибку Заболотного на выходе, и счёт стал 1:2.

«Ахмат» воспрянул и предпринял финальную попытку спасти игру. Давление на ворота гостей пошло серьёзное, и те долго не могли вынесли мяч из своей штрафной, но всё-таки удержали противоречивую победу. «Сочи» набрал свои первые очки в чемпионате, а грозненцы, наоборот, первый раз потеряли очки в сезоне.

Кирилл Иванцов