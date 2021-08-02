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Россия. Премьер-лига

Первая осечка Талалаева: «Сочи» в эмоциональном матче превозмог «Ахмат» на выезде

02 Августа 2021 • 22:01 Комментировать
Ахмат
1:2
Сочи
окончен
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Второй тур чемпионата России завершался 2 августа в Грозном, где «Ахмат» принимал «Сочи».

Протокол игры  
Ахмат 1:2 Сочи
    26' Уткин Даниил (0:1)
    59' Дуганджич Марко (0:2)
(1:2) Янку Габриэль 86'    
Шелия Гиорги Быстров Марат Лысцов Виталий   13' Нижич Зоран Богосавац Мирослав Коновалов Игорь   64' (Архипов Артём (   64') Тимофеев Артём Карапузов Владислав   63' (Семёнов Андрей (   63') Уткин Даниил   64' (Садулаев Лечи (   64') Харин Евгений   82' (Альсултанов Ислам (   82') Конате Мохамед II   82' (Янку Габриэль (   82')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Мелихов Александр Пуцко Александр
Заболотный Николай Прохин Данила Родригао Барац Матео Маргасов Тимофей Нобоа Кристиан   90'   90' (Ангбан Викторьен (   90') Цаллагов Ибрагим Терехов Сергей Бурмистров Никита   70' (Попов Ивелин (   70'   90') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   46' (Заика Кирилл (   46') Дуганджич Марко   30'
Запасные: Джанаев Сослан Павлов Даниил Колмаков Максим Жоаозиньо Рамос Юрганов Игорь Барсов Максим Маммана Эмануэль Адамов Денис
02 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

«Ахмат» из года в год является теневым претендентом на еврокубковую зону, но никак туда забраться не может. Если же брать последнюю пару сезонов, то грозненцы совершили прогресс под руководством Андрея Талалаева, закрепившись в середине таблицы после спасения от вылета. А вот «Сочи» попал в еврокубки уже во второй год своего выступления в Премьер-лиге. Сейчас они как раз прошли одну стадию квалификации Лиги конференций и теперь готовятся к другой. В первом туре чемпионата команды выступили по-разному: грозненцы победили Самаре, а сочинцы проиграли в Нижнем Новгороде.

Начало отчётной игры не оказалось взрывным. Сперва больше атаковал «Ахмат», однако сочинцы ответили эпизодом с падением Нобоа в чужой штрафной после контакта с Уткиным. Пенальти там вроде не требовался – его и не назначили. Но игра была приостановлена из-за нетривиальной ситуации – работникам стадиона пришлось выйти на поле, чтобы поднять с газона и унести прочь маленькую змею.

Игра возобновилась, и гостям пришлось выдержать несколько минут неприятного давления от «Ахмата». Уткин в этот период чуть не попал в левую девятку со штрафного. Дальше же сочинцы резко передвинули игру к чужой штрафной. Дуганджич классно пальнул с разворота с подступов к штрафной в левый угол – вступил в игру Шелия.

Хозяева отреагировали с помощью более опасного шанса. Богосавац навесил с левого края, и Конате вторым этажом пустил мяч правее створа. Тем не менее забили в середине тайма визитёры. Нобоа исполнил штрафной из левой зоны, а Уткин головой подкорректировал мяч в свои ворота (0:1).

Пропущенный гол плохо повлиял на «Ахмат». Хозяева расстроились психологически, и стала расстраиваться их игра. Сочинцы должны были сразу же забивать второй мяч в результате опасного выпада, но поперечный пас Терехова был прерван Нижичем. Грозненцы явно просели, они заставляли Талалаева серьёзно нервничать на бровке.

В концовке тайма хозяева взбодрились в атаке, но не исключили провалы в опорной зоне. Шелия выручил «зелёных» после удара Воробьёва из центральной зоны, а сочинцам повезло, когда положивший корпус Конате пальнул из штрафной выше створа.

После перерыва игра стала ходить туда-сюда без особых шансов забить со стороны обеих команд. Но такая характеристика была справедлива до 58-й минуты, пока гости не произвели свой второй гол. Нобоа с Дуганджичем наказали хозяев за разбалансировку в центре обороны. Первый проникающим пасом вывел второго на рандеву с Шелией, и Дуганджич поразил створ после обыгрыша вратаря (0:2).

Далее черноморцы хорошо справлялись со сдерживанием соперника и не прижимались к своим воротам. Дуганджич вообще мог довести дело до крупного счёта, но неточно пробил головой с навеса Маргасова. И это ещё аукнулось гостям в плане уровня нервозности концовки матча. На 80-х минутах вышедший на замену Янку здорово подкараулил ошибку Заболотного на выходе, и счёт стал 1:2.

«Ахмат» воспрянул и предпринял финальную попытку спасти игру. Давление на ворота гостей пошло серьёзное, и те долго не могли вынесли мяч из своей штрафной, но всё-таки удержали противоречивую победу. «Сочи» набрал свои первые очки в чемпионате, а грозненцы, наоборот, первый раз потеряли очки в сезоне.

Кирилл Иванцов

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окончен Ахмат 1:2 Сочи 2.7 3.15 2.95
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