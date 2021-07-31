Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал на тренировке грозненского «Ахмата» в преддверии поединка против «Сочи» в рамках второго тура чемпионата России. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте клуба.

Пресс-служба «Ахмата» поблагодарила главу республики за оказанное внимание и поддержку. Грозненцы пообещали почаще радовать Кадырова и болельщиков команды успешными результатами.

Матч «Ахмат» - «Сочи» состоится в Грозном в понедельник, 2 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре РПЛ грозненская команда на выезде победила «Крылья Советов» (2:1), а «Сочи» потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» (0:1).