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Талалаев: «Больше волнует, когда не добегают назад отдельно взятые футболисты. Будем разговаривать»

17 Апреля 2021, 16:35,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько оправдала ожидания эта игра?

- Оправдала и положительные ожидания, и негативные. Мы знаем, что у нас есть футболисты, которые без замен проводят весенний этап. К сожалению, травму получил один из лидеров. Будем стараться восстановить его к 21-му. А так, с точки зрения командной игры, минут 60 очень понравилось, как играла команда.

- В моменте, когда был не забит пенальти, не екало сердце?

- По-любому сердце екает, когда не забиваются моменты. Кроме пенальти было 3-4 выхода один на один, которые можно было реализовать и выиграть с крупным счетом. Это технические ошибки, они прощаются. Меня больше волнует, когда не добегают назад футболисты, отдельно взятые футболисты. Будем разговаривать.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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