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Черевченко назвал мотивацию на оставшиеся матчи

17 Апреля 2021, 14:03,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все чаще мы читаем в СМИ, что у «Химок» и «Ахмата» нет турнирной мотивации. Что вы думаете по этому поводу? Как в такой ситуации настраивать футболистов на игру?

- Я думаю, так говорят обычно. Но у футболистов, тренерского штаба и всех руководителей все равно есть мотивация - очки, порадовать болельщиков, подняться в турнирной таблице повыше.

- С учетом того, что потеряли Дениса Глушакова, как решили выйти из этой ситуации?

- У нас есть игроки в обойме, они сегодня выйдут на поле. Да, Денис Глушаков - это основополагающий наш игрок в средней линии, но у нас есть игроки в обойме, пусть выходят на поле и доказывают свою состоятельность.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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