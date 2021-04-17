Черевченко назвал мотивацию на оставшиеся матчи

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Все чаще мы читаем в СМИ, что у «Химок» и «Ахмата» нет турнирной мотивации. Что вы думаете по этому поводу? Как в такой ситуации настраивать футболистов на игру?

- Я думаю, так говорят обычно. Но у футболистов, тренерского штаба и всех руководителей все равно есть мотивация - очки, порадовать болельщиков, подняться в турнирной таблице повыше.

- С учетом того, что потеряли Дениса Глушакова, как решили выйти из этой ситуации?

- У нас есть игроки в обойме, они сегодня выйдут на поле. Да, Денис Глушаков - это основополагающий наш игрок в средней линии, но у нас есть игроки в обойме, пусть выходят на поле и доказывают свою состоятельность.