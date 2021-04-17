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Ильин: «Перед Кубком хотелось, чтобы болельщики почувствовали вот эти победные эмоции»

17 Апреля 2021, 16:25,

Лучший футболист матча  «Ахмат» - «Химки» (3:1) Владимир Ильин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Положительные эмоции, очень важный матч. Перед Кубком хотелось подойти к этому матчу с хорошим настроением, чтобы болельщики почувствовали вот эти победные эмоции и пришли еще раз нас поддержать в этом важном матче.

- Вы сегодня провели отличный матч, но при этом была ложка дегтя в бочке меда, вы не забили пенальти. Показалось, что вы боролись за право пробить. Что там на самом деле происходило?

- Да, было много желающих пробить, но перед игрой дали список, кто бьет. Я был в этом списке, поэтому взял инициативу на себя. Получилось так, что не забил, но все, что ни делается, все к лучшему. В итоге исправился и забил гол с игры, получилось еще лучше.

- Показалось, что незабитый пенальти вас только разозлил по-спортивному.

- По-спортивному, да, где-то стало больше эмоций и злости, хотелось исправиться, и это получилось.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, ладимир Ильин
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