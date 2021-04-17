Ильин: «Перед Кубком хотелось, чтобы болельщики почувствовали вот эти победные эмоции»

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17 Апреля 2021, 16:25,
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Лучший футболист матча «Ахмат» - «Химки» (3:1) Владимир Ильин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Положительные эмоции, очень важный матч. Перед Кубком хотелось подойти к этому матчу с хорошим настроением, чтобы болельщики почувствовали вот эти победные эмоции и пришли еще раз нас поддержать в этом важном матче.
- Вы сегодня провели отличный матч, но при этом была ложка дегтя в бочке меда, вы не забили пенальти. Показалось, что вы боролись за право пробить. Что там на самом деле происходило?
- Да, было много желающих пробить, но перед игрой дали список, кто бьет. Я был в этом списке, поэтому взял инициативу на себя. Получилось так, что не забил, но все, что ни делается, все к лучшему. В итоге исправился и забил гол с игры, получилось еще лучше.
- Показалось, что незабитый пенальти вас только разозлил по-спортивному.
- По-спортивному, да, где-то стало больше эмоций и злости, хотелось исправиться, и это получилось.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ахмат, ладимир Ильин