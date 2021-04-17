Идову: «Проиграли «Ахмату», скорее всего, заслуженно»

Защитник «Химок» Брайн Идову на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ахматом» (1:3).

- Проиграли, скорее всего, заслуженно. Хорошая реализация сегодня была у «Ахмата». Много допустили ошибок, и за эти ошибки нас наказали.

- Для «Химок» это первый выезд в Грозный за шесть лет. Ты бывал здесь чаще?

- Да, дебют мой в Премьер-лиге состоялся как раз на этой арене, поэтому да, здесь часто играл и вполне комфортно здесь себя чувствую.

- Выезд в Грозный отличается чем-то от других регионов?

- Да нет, ничем не отличается. Такой же выезд как и все. Прилетаем, готовимся к игре в гостинице, потом приезжаем на матч.

- Получился тяжелый матч для «Химок». После первого тайма команда уступала 0:2. Как тренерский штаб поменял игру в перерыве? Ты стал действовать ближе к атаке или на той же позиции?

- Три замены. Поменяли чуть-чуть структуру в центре поля, получается там номинально там был Камышев центральным полузащитником. Вышли два атакующих игрока крайних помогать в центре поля и в атаке. Повторюсь, нас наказали за невынужденные ошибки. В первом голе Ильин фолил, с моей стороны было прекрасно видно, он не пытался играть и фолил, потом выиграл единоборство. Потом все равно Лантратов отбил пенальти, после этого был импульс, который мог позволить сравнять ситуацию. Вроде взяли под контроль, но опять невынужденная ошибка, которая привела ко второму голу.

- В концовке тебе удалось забить. «Химки» до конца надеялись спасти игру?

- Стал счет 1:3, понятное дело, что всеми силами пытались сделать 2:3. Там еще зависело от того, сколько добавят. Была нервотрепка, какой-то импульс был, мы пытались спасти игру. Третий гол, конечно, был тоже необязательным. Там Мелкадзе здорово пробил через себя. Где-то было бы 1:2, в этой ситуации было бы намного проще и намного больше шансов.

- Это твой третий гол в этом сезоне. Раньше получалось так отличаться?

- В Премьер-лиге - нет.