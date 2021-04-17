Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Талалаев: «Химки» - одна из немногих команд, которая играет в пять, а то и в шесть защитников»

17 Апреля 2021, 14:00,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ожидания перед игрой? Вы неделю наконец-то готовились к матчу. Это помогло в плане физического и эмоционального восстановления?

- Ожидания от игры? Будет очень тяжелая игра. «Химки» - одна из немногих команд, которая играет в пять, а то и в шесть защитников, если учитывать, что  опорный играет чисто оборонительную роль. Здесь очень важно сохранить баланс, потому что, атакуя, нельзя забывать об обороне. В атаке очень хорошие. Тем более, видите, что сегодня тренер соперника пошел на эксперимент и выпустил более быструю атаку. Будем заботиться об этом, готовились, смотрели.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
И никакого камбэка: «Реал» без приключений оставил «Ливерпуль» за бортом Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола