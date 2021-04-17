Талалаев: «Химки» - одна из немногих команд, которая играет в пять, а то и в шесть защитников»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Какие ожидания перед игрой? Вы неделю наконец-то готовились к матчу. Это помогло в плане физического и эмоционального восстановления?

- Ожидания от игры? Будет очень тяжелая игра. «Химки» - одна из немногих команд, которая играет в пять, а то и в шесть защитников, если учитывать, что опорный играет чисто оборонительную роль. Здесь очень важно сохранить баланс, потому что, атакуя, нельзя забывать об обороне. В атаке очень хорошие. Тем более, видите, что сегодня тренер соперника пошел на эксперимент и выпустил более быструю атаку. Будем заботиться об этом, готовились, смотрели.