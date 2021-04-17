«Ахмат» обыграл «Химки» Черевченко при постоянном вмешательстве VAR

В первом матче 26-го тура чемпионата России по футболу сошлись «Ахмат» и «Химки».

Предсказать что-то, если речь идёт о матче «Ахмата», в последнее время невозможно. Подопечные Андрея Талалаева играют максимально нелогично. То со счётом 5:0 вынесут «Краснодар» на его поле, то со счётом 3:0 сгорят «Уфе». За последний матч команде до сих прилетают обвинения в договорном его характере. Но конкретных доказательств так и не нашлось, на что и указывает «Ахмат».

«Химки» после поражение от «Зенита» вернулись на победную тропу, минимально переиграв «Тамбов». Но в том же матче потеряли из-за травмы Дениса Глушакова, забившего победный мяч. Поэтому выезд в Грозный осложнялся не самым оптимальным составом. «Ахмат» вышел на игру с новой парой нападения Ильин - Алмаши, начав не очень уверенно. Первые минуты «Химки» провели активнее, но без угроз воротам Гудиева.

Правда, неудачный вынос Лантратова едва не привёл к пенальти в ворота «Химок». Вратарь выбил на Харина, а потом сам же у него мяч отнял, а рефери посчитал, что всё в пределах правил. Но Евгений своего добился в середине тайма. Ильин отобрал мяч у Тихого, со своей половины поля начал забег и уже у штрафной площади «Химок» поделился мячом с Хариным. Тот пробил, мяч задел многострадального Тихого и оказался в сетке, минуя распластавшегося Лантратова - 1:0.

Интересно, что после гола очень долго смотрели повтор на предмет красной карточки Ненахову. Ещё до отбора Ильина Максим наступил на ногу сопернику. В итоге Казарцев рассудил так - гол засчитать, а Ненахову жёлтая карточка, что, кажется, не очень логично, ведь забили после фола Максима. А спустя три минуты рефери ещё раз сыграл против гостей, назначив пенальти за фол Логашова на Богосоваце. Здесь эпизод уже более очевидный и понятный, вот только Ильин 11-метровый удар не реализовал, попав под потрясающий сейв Лантратова.

Уже под занавес первого тайма Владимир исправился за «промах» с пенальти. Ильин получил пас от Ненахова на правом фланге и метров с двенадцати сильно пробил в дальний нижний угол из-под Дагерстола, не оставив шансов Лантратову.

Неудачи Филипа Дагерстола продолжились в середине второго тайма, когда «Ахмат» уже разгром оформил. Махнул мимо мяча защитник «Химок», Георгий Мелкадзе получил мяч в центре штрафной площади и ударом через себя красиво завершил эпизод, лупанув точно в «девятку» - 3:0.

«Ахмат» продолжил давить «Химки» и вполне мог сделать счёт крупнее. VAR намекал на новый пенальти, но игру рукой Тихого за фол не посчитали. Георгий Мелкадзе получил в своё распоряжение выход один на один, но Лантратову дуэль проиграл. За такую расточительность «Химки» наказали, в концовке матча уйдя от разгрома после гола Брайна Идову - 3:1. Но на распределение очков этот мяч уже не повлиял. «Ахмат» обыграл «Химки» и приблизился к ним на расстояние трёх очков.