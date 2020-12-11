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Кухарчук рассказал об изменениях в «Химках» при Черевченко

11 Декабря 2020, 21:13,

Global Look Press

Лучший футболист матча «Химки» - «Арсенал» (1:0) Илья Кухарчук  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Была очень тяжелая игра, но мы дотерпели, терпели, держались, так и получилось.

- Каким был план после забитого мяча? Показалось, что вы пытались контратаковать. Только ли контратаки, что еще?

- Контратаки, да, были. План был - в любом случае это победа. Исходя из того, как складывалась игра, так и получилось - либо мы контратаковали, где-то держали мяч, но это все зависело от соперника и того, как проходит игра.

- Было ощущение, что «Арсенал» - команда, которая недалеко в турнирной таблице? Пускай и отставала до матча на пять очков, но вы понимали, что это этих конкурентов надо уходить обязательно?

- Конечно, понимали. «Арсенал» - очень хорошая команда, с которой очень тяжело играть, я еще помню по игре в Туле. Поэтому хорошо, что сложилось так, как сложилось.  

- Что поменялось в команде с приходом нового главного тренера? Что появилось, что такая хорошая серия была воплощена в жизнь?

- Я думаю, одно из главных составляющих - раскрепощение футболистов, тренерский штаб заставил поверить в себя каждого, что мы не слабее, а в чем-то и сильнее своих соперников, добавил чувства юмора, наверное. Шутки будут целую неделю.

- Можно сказать, что к зимней паузе и новому году вы подходите  со спокойствием в душе, что зона вылета где-то далеко?

- Нет, давайте сыграем заключительную игру с «Локомотивом», и тогда, наверное, будет какое-то спокойствие.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Илья Кухарчук
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