Парфёнов: «Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу»

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11 Декабря 2020, 18:57,
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Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».
- Первый вопрос по составу, есть некоторые изменения. Появились те же Ткачёв, Джорджевича, нет сегодня Беляева. По всей видимости, он сегодня не готов, его нет в заявке. Как-то объясните сегодняшнее игровое сочетание. Как себя чувствует Беляев?
- Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу». В общей группе у нас каждый футболист - потеря, поэтому рад, что Макс вернулся, добавился в команду. Вопрос в состоянии, потому что вы видите погодные условия. Конечно, когда человек не играет больше месяца, кидать его в топку тоже сложно. Тем более, есть игроки, которые готовы и каждый день тренируются.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов, Максим Беляев