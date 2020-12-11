Парфёнов: «Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос по составу, есть некоторые изменения. Появились те же Ткачёв, Джорджевича, нет сегодня Беляева. По всей видимости, он сегодня не готов, его нет в заявке. Как-то объясните сегодняшнее игровое сочетание. Как себя чувствует Беляев?

- Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу». В общей группе у нас каждый футболист - потеря, поэтому рад, что Макс вернулся, добавился в команду. Вопрос в состоянии, потому что вы видите погодные условия. Конечно, когда человек не играет больше месяца, кидать его в топку тоже сложно. Тем более, есть игроки, которые готовы и каждый день тренируются.