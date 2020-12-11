Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Парфёнов: «Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу»

11 Декабря 2020, 18:57,

Динамо Москва

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос по составу, есть некоторые изменения. Появились те же Ткачёв, Джорджевича, нет сегодня Беляева. По всей видимости, он сегодня не готов, его нет в заявке. Как-то объясните сегодняшнее игровое сочетание. Как себя чувствует Беляев?

- Беляев чувствует себя прекрасно, но есть такое выражение «играть не могу». В общей группе у нас каждый футболист - потеря, поэтому рад, что Макс вернулся, добавился в команду. Вопрос в состоянии, потому что вы видите погодные условия. Конечно, когда человек не играет больше месяца, кидать его в топку тоже сложно. Тем более, есть игроки, которые готовы и каждый день тренируются.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов, Максим Беляев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола