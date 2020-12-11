Гол Кухарчука и очередная победа «Химок» - видео

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11 Декабря 2020, 22:32,
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18-й тур чемпионата России начался матчем «Химки» - «Арсенал». Подмосковная команда до перерыва создала меньше моментов, но счёт открыла именно она, когда Илья Кухарчук забил свой очередной гол. После перерыва новая команда Игоря Черевченко забила снова, но ВАР помог арбитру отменить взятие ворот. Финальный свисток зафиксировал победу «Химок» - 1:0.
Лучшие моменты этого матча собраны в одном ролике.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Арсенал Тула, Химки, Илья Кухарчук