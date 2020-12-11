Черевченко – о Кухарчуке: «Хорошо, что он забивает, но у нас играет вся команда»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался о полузащитнике Илье Кухарчуке, забившем гол в ворота тульского «Арсенала» (1:0) в матче восемнадцатого тура российской Премьер-лиге.

«Мы со всеми ребятами разговариваем. То, что он забивает, — это очень хорошо, но у нас играет вся команда», - цитирует Черевченко sport24.

«Химки» набрали 22 очка в восемнадцати турах и занимают одиннадцатую строчку в российской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 30-летний Кухарчук сыграл тринадцать матчей за «Химки» во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона.