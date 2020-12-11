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Парфёнов – о травме Джорджевича: «Обидно терять такого футболиста»

11 Декабря 2020, 22:15,

Global Look Press

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал о травме нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче с «Химками» (0:1).

«Он уходил с поля с повреждением. Это потеря для нас. Мы и с «Динамо» играли без чистого нападающего. Он немало моментов создал. Обидно терять такого футболиста», - сказал Парфёнов.

26-летний нападающий является футболистом «Локомотива», но выступает за «Арсенал» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Джорджевич сыграл семь матчей за тульский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Арсенал» с четырнадцатью очками расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов, Лука Джорджевич
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