Парфёнов – о травме Джорджевича: «Обидно терять такого футболиста»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов рассказал о травме нападающего Луки Джорджевича, которую он получил в матче с «Химками» (0:1).

«Он уходил с поля с повреждением. Это потеря для нас. Мы и с «Динамо» играли без чистого нападающего. Он немало моментов создал. Обидно терять такого футболиста», - сказал Парфёнов.

26-летний нападающий является футболистом «Локомотива», но выступает за «Арсенал» на правах аренды.

В нынешнем сезоне Джорджевич сыграл семь матчей за тульский клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

«Арсенал» с четырнадцатью очками расположился на тринадцатой строчке в турнирной таблице.