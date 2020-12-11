Черевченко: «То, что Тула находится не на своем месте, это факт»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос относительно состава, нет сегодня Мирзова, что с ним? Как с этой потерей будете справляться?

- Что касается Резиуана, то у него проблема со здоровьем. Мы решили не рисковать, впереди еще одна игра. Есть люди, футболисты, которые могут заменить любого.

- Кто на его позиции, получается, выйдет сегодня?

- Вы увидите.

- «Арсенал» - для вас команда, можно сказать, «родная». Много знакомых лиц, вас хорошо приветствовали. Какие чувства при встрече с этим коллективом?

- Я рад встрече с работниками клуба, игроками, у меня очень хорошие отношения. Немножко ностальгия есть, конечно же. Великолепно все, там хорошие болельщики, хорошая команда. То, что Тула находится не на своем месте, это факт, потому что я знаю всех игроков. Думаю, что они будут поправлять свое положение.