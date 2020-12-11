Черевченко обыграл «бывших»: «Химки» оставили тульский «Арсенал» в зоне стыковых матчей

Восемнадцатый тур чемпионата России по футболу открылся матчем на «Арене Химки», куда пожаловал «Арсенал».

Сложного соперника получил тульский «Арсенал» в одном из последних туров зимы. «Химки» сейчас – чуть ли не самый играющий клуб РПЛ. Игорь Черевченко быстро объяснил игрокам свои требования, Глушаков с Мирзовым добавили класса и получился неплохой микс. По форме за последние пять туров «Химки» одни из лучших команд чемпионата России. Три победы, в том числе над «Краснодаром», ничья с ЦСКА и лишь «Зениту» проиграли.

У «Арсенала», уволившего того самого Игоря Черевченко, результаты как раз аховые. За последние шесть туров набраны всего два очка, ЦСКА устраивал «канониров» на форменный разгром 1:5, «Динамо» и «Локомотив», правда, обыграли минимально. «Химки» уже обошли «Арсенал» в турнирной таблице, отправив в зону стыковых матчей, но месть Игоря Черевченко продолжилась в очном противостоянии.

Хотя первым отличную атаку провёл тульский «Арсенал». Ломовицкий с фланга навесил, Лука Джорджевич сбросил мяч набежавшему Ткачёву, а Сергей пробил выше ворот. Атака хорошо, однако быстрым голом завершить не удалось. Зато быстрый мяч удался «Химкам». На правом краю поля разыграли хозяева аут, подача последовала на линию вратарской площади, там Александр Трошечкин выиграл верх и невесомым касанием продлил на Илью Кухарчука, в касание вколотившего сферу под перекладину – 1:0.

И всё, в первом тайме «Химки» больше воротам Егора Шамова не угрожали, если не вспоминать дальний удар Дениса Глушакова, заставивший потрудиться вратаря тульского «Арсенала». Зато «канониры» атаковали знатно. На острие атаки выдвигался Ломовицкий. Александр то на мгновение на дотягивался до мяча после отличного кросса, то завершал атаку после забирал подбор после выпада Панченко и бил в угол – Лантратов спас «Химки».

Претендовал «Арсенал» и на пенальти, но VAR решил, что падение Костадинова в борьбе с Трошечкиным было спровоцировано самим «канониром». «Химки» всеми силами сбивали атакующий порыв «Арсенала» и после серии неудачных нападок гостей, у хозяев получилось добиться своего. Трио Хагуш – Ткачёв – Кангва шикарными диагоналями расчертило штрафную площадь, в итоге Эванс бил после скидки Сергея, но и тут спас Илья Лантратов, выудив мяч из-под перекладины.

В концовке матча «Химки» уже сумели засушить игру, более вмешательства Лантратова (Луценко сам пробил мимо) не потребовалось. Победил «своих» Игорь Черевченко, ещё более оторвавшись от тульского «Арсенала». «Химки» запрыгнули на 11-е место, а туляки остались в зоне стыковых матчей.