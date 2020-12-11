Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Черевченко обыграл «бывших»: «Химки» оставили тульский «Арсенал» в зоне стыковых матчей

11 Декабря 2020, 20:54,

Global Look Press

Восемнадцатый тур чемпионата России по футболу открылся матчем на «Арене Химки», куда пожаловал «Арсенал».

Протокол игры  
Химки 1:0 Арсенал Тула
(1:0) Кухарчук Илья 12'    
Лантратов Илья Тихий Дмитрий   64' Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл   73' (Логашов Арсений (   73') Трошечкин Александр Глушаков Денис   47' Идову Брайн   90' Дядюн Владимир Кухарчук Илья Долгов Александр   46' (Конате Мохамед II (   46')
Запасные: Корян Аршак Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Липовой Данил Могилевец Павел Куат Исламбек Мурнин Андрей Алиев Камран
Шамов Егор Рассказов Николай Довбня Александр Евгеньевич Кадири Мохаммед Сокол Артём   18'   46' (Хагуш Анри (   46') Костадинов Георги Чаушич Горан   62' (Громыко Валерий (   62'   90') Ломовицкий Александр   81' (Пантелеев Владислав (   81') Панченко Кирилл   81' (Луценко Евгений (   81') Ткачёв Сергей Джорджевич Лука   39' (Кангва Эванс (   39')
Запасные: Бурлак Тарас Горбатенко Игорь Кангва Кингс Хлусевич Даниил Аджоев Гурам Левашов Михаил Григалава Гиа
11 декабря. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

Сложного соперника получил тульский «Арсенал» в одном из последних туров зимы. «Химки» сейчас – чуть ли не самый играющий клуб РПЛ. Игорь Черевченко быстро объяснил игрокам свои требования, Глушаков с Мирзовым добавили класса и получился неплохой микс. По форме за последние пять туров «Химки» одни из лучших команд чемпионата России. Три победы, в том числе над «Краснодаром», ничья с ЦСКА и лишь «Зениту» проиграли.

У «Арсенала», уволившего того самого Игоря Черевченко, результаты как раз аховые. За последние шесть туров набраны всего два очка, ЦСКА устраивал «канониров» на форменный разгром 1:5, «Динамо» и «Локомотив», правда, обыграли минимально. «Химки» уже обошли «Арсенал» в турнирной таблице, отправив в зону стыковых матчей, но месть Игоря Черевченко продолжилась в очном противостоянии.

Хотя первым отличную атаку провёл тульский «Арсенал». Ломовицкий с фланга навесил, Лука Джорджевич сбросил мяч набежавшему Ткачёву, а Сергей пробил выше ворот. Атака хорошо, однако быстрым голом завершить не удалось. Зато быстрый мяч удался «Химкам». На правом краю поля разыграли хозяева аут, подача последовала на линию вратарской площади, там Александр Трошечкин выиграл верх и невесомым касанием продлил на Илью Кухарчука, в касание вколотившего сферу под перекладину – 1:0.

И всё, в первом тайме «Химки» больше воротам Егора Шамова не угрожали, если не вспоминать дальний удар Дениса Глушакова, заставивший потрудиться вратаря тульского «Арсенала». Зато «канониры» атаковали знатно. На острие атаки выдвигался Ломовицкий. Александр то на мгновение на дотягивался до мяча после отличного кросса, то завершал атаку после забирал подбор после выпада Панченко и бил в угол – Лантратов спас «Химки».

Претендовал «Арсенал» и на пенальти, но VAR решил, что падение Костадинова в борьбе с Трошечкиным было спровоцировано самим «канониром». «Химки» всеми силами сбивали атакующий порыв «Арсенала» и после серии неудачных нападок гостей, у хозяев получилось добиться своего. Трио Хагуш – Ткачёв – Кангва шикарными диагоналями расчертило штрафную площадь, в итоге Эванс бил после скидки Сергея, но и тут спас Илья Лантратов, выудив мяч из-под перекладины.

В концовке матча «Химки» уже сумели засушить игру, более вмешательства Лантратова (Луценко сам пробил мимо) не потребовалось. Победил «своих» Игорь Черевченко, ещё более оторвавшись от тульского «Арсенала». «Химки» запрыгнули на 11-е место, а туляки остались в зоне стыковых матчей.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Арсенал Тула, Химки
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола