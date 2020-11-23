Глушаков: «Должны были забивать еще несколько голов»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в рамках пятнадцатого тура российской Премьер-лиги.

«В целом, сыграли неплохо, кроме, наверное, концовки, когда должны были забивать еще несколько голов и спокойно заканчивать матч», - цитирует Глушакова sport24.

33-летний Глушаков присоединился к «Химкам» в октябре, за это время он успел сыграть семь матчей за подмосковный клуб, забил один гол и получил три желтые карточки. Контракт россиянина с «Химками» рассчитан до 30 июня 2021 года.

После пятнадцати туров «Химки» набрали пятнадцать очков и расположились на двенадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России.