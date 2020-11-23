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Черевченко расправился с Рахимовым: «Химки» оставили «Уфу» на первом месте снизу

23 Ноября 2020, 18:53,

Global Look Press

Первый круг чемпионата России завершался понедельничным матчем «Уфы» и «Химок».

Протокол игры  
Уфа 1:2 Химки
    5' Кухарчук Илья (0:1)
    37' Трошечкин Александр (0:2)
(1:2) Йокич Боян 83'    
Беленов Александр Плиев Константин Никитин Алексей Табидзе Джемал   86' Сухов Александр   39'   46' (Данченко Олег (   46') Кротов Вячеслав   71' (Сысуев Дмитрий (   71') Камилов Владислав   46' (Голубев Артём (   46'   82') Фольмер Кирилл   46' (Мрзляк Филип (   46'   89') Йокич Боян   76' Комнен Андрич Жамалетдинов Тимур
Запасные: Карп Кэтэлин Морозов Григорий Шафинский Юрий Бородин Сергей Алексеевич Аликин Павел Алиев Азер Чернов Алексей Алибеков Ахмед
Лантратов Илья Филин Александр   48' Тихий Дмитрий Данилкин Егор Боженов Кирилл Глушаков Денис   53' Трошечкин Александр Идову Брайн Конате Мохамед II Дядюн Владимир Кухарчук Илья   80'
Запасные: Корян Аршак Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Долгов Александр Липовой Данил Могилевец Павел Куат Исламбек Мурнин Андрей Алиев Камран
23 ноября. Стадион "Нефтяник" (Уфа).

В столице Башкирии проходила битва за выживание. «Уфа», представляющее жалкое подобие самой себя образца прошлого сезона, принимала «Химки», потихоньку осваивающиеся в Премьер-лиге. Рашид Рахимов хотел одержать первую победу у руля уфимцев, а то, глядишь, ещё уволят его в зимний перерыв. Для Игоря Черевченко ситуация в подмосковном клубе складывается куда благоприятней – как раз с его приходом «Химки» стали иногда побеждать и поднялись в зону стыков.

У клуба из города-спутника Москвы есть прозвище «красно-чёрные», но в текущем сезоне химчане преимущественно «жёлто-чёрные». «Уфа» недавно задумала некий ребрендинг с появлением фиолетовой формы, однако та не стала приносить ей успех, и на отчётный матч уфимцы вышли в тёмной расцветке.

«Химки» быстро сделали хорошее для себя дело. Трошечкин удачно забросил мяч из центра поля на левый полуфланг, и вырвавшийся один на один с Беленовым Кухарчук отправил снаряд в сетку мимо голкипера (0:1). Как видим, могут «жёлто-чёрные» забивать и без Мирзова, который пропускал матч из-за травмы.

Потом «Уфа» долго и безмоментно позиционно атаковала, пока не наступила 36-я минута. Тогда хозяева замельчили, перекидывая мяч головой друг другу вблизи чужих ворот по цепочке Фольмер – Кротов – Жамалетдинов, и в итоге удар последнего вытащил Лантратов. Впрочем, хозяева этим только раззадорили гостей. Беленов отбил выстрел Дядюна под перекладину – угловой. С корнера навесил справа Глушаков, удар Конате был заблокирован, и из гущи возникшей неразберихи Трошечкин смачно поразил верхнюю левую часть створа (0:2).

Во втором тайме уфимцы тоже разочаровывались и разочаровывались. «Химки» оборонялись, и им было нормально, а хозяева мучились, пытаясь хоть что-то сделать в атаке. Что-то, кстати, получалось: Андрич пробил головой немного выше ворот, а чуть позже устроил вместе с Жамалетдиновым залповую бомбардировку с близкой дистанции, когда последний рубеж гостей защитили Идову и Лантратов. В гол «Уфы» уже не верилось, но он всё-таки случился. На 83-й минуте Йокич опередил Боженова и замкнул в падении левый угол после прострела справа Жамалетдинова (1:2).

«Химки» могли вернуть себе комфортное преимущество в счёте, но Конате нерасторопно вышел один на один и позволил обокрасть себя Табидзе. «Уфа» не сумела устроить серьёзный финальный штурм и ограничилась дальними выстрелами Мрзляка и Жамалетдинова, не достигшими конечной цели. Плюс ещё Беленов пробовал стать героем: придя в чужую штрафную на угловой, он пробил со второго этажа выше перекладины.

Башкирская команда завершает первый круг на последнем месте с крайне туманными перспективами, что бы там ни говорил один из её руководителей Ростислав Мурзагулов. Ну а «Химки» покидают даже зону стыковых матчей, поднимаясь на 12-ю строчку.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Уфа, Химки, РПЛ, Чемпионат России
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