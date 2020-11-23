Черевченко расправился с Рахимовым: «Химки» оставили «Уфу» на первом месте снизу

Первый круг чемпионата России завершался понедельничным матчем «Уфы» и «Химок».

В столице Башкирии проходила битва за выживание. «Уфа», представляющее жалкое подобие самой себя образца прошлого сезона, принимала «Химки», потихоньку осваивающиеся в Премьер-лиге. Рашид Рахимов хотел одержать первую победу у руля уфимцев, а то, глядишь, ещё уволят его в зимний перерыв. Для Игоря Черевченко ситуация в подмосковном клубе складывается куда благоприятней – как раз с его приходом «Химки» стали иногда побеждать и поднялись в зону стыков.

У клуба из города-спутника Москвы есть прозвище «красно-чёрные», но в текущем сезоне химчане преимущественно «жёлто-чёрные». «Уфа» недавно задумала некий ребрендинг с появлением фиолетовой формы, однако та не стала приносить ей успех, и на отчётный матч уфимцы вышли в тёмной расцветке.

«Химки» быстро сделали хорошее для себя дело. Трошечкин удачно забросил мяч из центра поля на левый полуфланг, и вырвавшийся один на один с Беленовым Кухарчук отправил снаряд в сетку мимо голкипера (0:1). Как видим, могут «жёлто-чёрные» забивать и без Мирзова, который пропускал матч из-за травмы.

Потом «Уфа» долго и безмоментно позиционно атаковала, пока не наступила 36-я минута. Тогда хозяева замельчили, перекидывая мяч головой друг другу вблизи чужих ворот по цепочке Фольмер – Кротов – Жамалетдинов, и в итоге удар последнего вытащил Лантратов. Впрочем, хозяева этим только раззадорили гостей. Беленов отбил выстрел Дядюна под перекладину – угловой. С корнера навесил справа Глушаков, удар Конате был заблокирован, и из гущи возникшей неразберихи Трошечкин смачно поразил верхнюю левую часть створа (0:2).

Во втором тайме уфимцы тоже разочаровывались и разочаровывались. «Химки» оборонялись, и им было нормально, а хозяева мучились, пытаясь хоть что-то сделать в атаке. Что-то, кстати, получалось: Андрич пробил головой немного выше ворот, а чуть позже устроил вместе с Жамалетдиновым залповую бомбардировку с близкой дистанции, когда последний рубеж гостей защитили Идову и Лантратов. В гол «Уфы» уже не верилось, но он всё-таки случился. На 83-й минуте Йокич опередил Боженова и замкнул в падении левый угол после прострела справа Жамалетдинова (1:2).

«Химки» могли вернуть себе комфортное преимущество в счёте, но Конате нерасторопно вышел один на один и позволил обокрасть себя Табидзе. «Уфа» не сумела устроить серьёзный финальный штурм и ограничилась дальними выстрелами Мрзляка и Жамалетдинова, не достигшими конечной цели. Плюс ещё Беленов пробовал стать героем: придя в чужую штрафную на угловой, он пробил со второго этажа выше перекладины.

Башкирская команда завершает первый круг на последнем месте с крайне туманными перспективами, что бы там ни говорил один из её руководителей Ростислав Мурзагулов. Ну а «Химки» покидают даже зону стыковых матчей, поднимаясь на 12-ю строчку.

Кирилл Иванцов