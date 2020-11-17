Павлюченко имел предложение от «Химок»

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко имел возможность поиграть на самом высоком уровне в российском футболе. По словам 38-летнего игрока, «Химки» предложили ему контракт на осеннюю часть сезона. Об этом Павлюченко поведал в эфире «Мяч Production» на Youtube. О причине неудачного завершения переговорного процесса футболист не сообщил.

Напомним, что Павлюченко играет за «Знамя» в ПФЛ, в 11 матчах сезона форвард записал себе в актив 6 голов. После 14 туров в Премьер-лиге «Химки» находятся в зоне стыковых матчей. Подмосковная команда забила 15 мячей, что является 11-м показателем среди участников РПЛ.