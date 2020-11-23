Черевченко: «Ближе к идеальному была игра в первом тайме»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с «Уфой» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Отдать мяч сопернику, ждать ошибок, ловить на контратаках - такой был план на игру?

- По первому тайму да, получилось всё. Ближе к идеальному была игра в первом тайме. Я говорил, что будет много борьбы, и нам, и «Уфе» отступать уже некуда, надо набирать очки. Вот эти два гола, первый гол быстрый, плюс второй.

- В втором тайме показалось, что слишком прижались к воротам. Так соперник задавил, или так задумывали?

- И соперник стал играть более агрессивно, пошли в навал. Я бы не сказал, что были какие-то острые моменты. Да, подходы были, но один момент я помню хороший, нам не забили, когда мяч во вратарской летал туда-сюда. Ребята поверили, без паники. Если бы забили третий мяч, то игра закончилась бы.