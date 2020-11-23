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Рахимов: «К сожалению, вы видели, какие голы нам забивались»

23 Ноября 2020, 21:01,

Динамо Москва

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Уралом» (1:2).

- Не пожалели ли о тактике с одним опорником? Чем была вызвана данная тактика?

- Она вообще-то не с одним опорником. Потому что в опорной зоне были еще два игрока, они располагались чуть выше, это тройка в середине поля. Вопрос в другом: как она будет взаимодействовать, как эти футболисты будут доигрывать эпизоды, поэтому нам сожалеть об этом не надо, уже не в первый раз играем.

- Не показывает ли этот матч, что «Уфе» пора начать играть смелее? Команда неплохо смотрелась в атаке. Может, пора отойти от оборонительного футбола?

- Мы и не старались играть сегодня в оборонительный футбол, потому что вы видели, мы сразу старались играть очень высоко. Но давайте скажем о том, чтобы играть высоко и быть очень надежными в обороне, нужны игроки, умеющие играть один в один. К сожалению, вы видели, какие голы нам забивались. Здесь есть много нюансов, над которыми приходится думать, и от каких-то ситуаций тоже отказываться, потому что понимаешь, что может произойти сегодня.

- Болельщики - это главные люди, для которых играют футболисты. Нет ли у вас желания устроить команде встречу с болельщиками?

- Уже была такая встреча, и это не проблема, болельщики могут приходить, если хотят, на тренировку. Я считаю, что на самом деле в той ситуации, в которой мы находимся, остаются преданные болельщики команды. Это очень большая работа - вернуть болельщиков на трибуны.

- Последние два матча Ловре Бизяк не попадает в заявку, что с ним?

- Он был травмирован, получил травму, ему нельзя было нагружаться в течение двух недель. Сейчас он постепенно начал индивидуально работать.

- Оцените физическую готовность Филипа Мрзляка. Он готовился три дня и вышел играть на целый тайм.

- Очень неплохо выглядел. Надо сказать, что он неплох на мяче, видит поле. Но понятно, что у него нет еще должного игрового ритма, он два с половиной месяца вообще не играл.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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