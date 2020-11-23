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Рахимов: «Надо признать, что нам не хватает мастерства, не хватает класса»

23 Ноября 2020, 19:22,

Global Look Press

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча с «Химками» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Нам нужно наладить, в первую очередь, такие моменты, из-за которых мы получаем голы. Потому что если мы будем так невнимательно играть и вот так просто давать сопернику забивать голы, и то же самое было в прошлом матче, то, естественно, всегда тяжело отыгрываться.

К команде по самоотдаче вообще невозможно предъявить претензии. Достаточно мобильно выглядели, но надо признать, что нам не хватает мастерства, не хватает класса, поэтому нельзя реализовать такие моменты, которые были. В целом футболистам сейчас сказал, что это нужно признать, а значит, надо ужесточать игровую дисциплину  и работать, использовать то, что у нас есть.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Рашид Рахимов
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