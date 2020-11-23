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Трошечкин: «Эта победа подвела итоги нашей работы в первом круге»

23 Ноября 2020, 19:07,

ФК "Краснодар"

Лучший футболист матча «Уфа» - «Химки» (1:2) Александр Трошечкин  поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что запомнилось больше - голевая передача или гол?

- Больше запомнилась победа, три очка в очень непростых условиях. Это очень важная игра, завершали первый круг этим матчем, так получилось, что с основным конкурентом. Было важно выиграть. Это подвело итоги нашей работы в первом круге. Надеюсь, дальше будет больше.

- Было много борьбы в этом матче, несколько неприятных эпизодов, в которых вы в том числе пострадали. Действительно сегодня было тяжело бороться?

- Любая игра в нашей в Премьер-лиге - это обилие борьбы, а на морозе любой стык чувствуется сильнее, поэтому так получилось. Обычная игра, все хотели победить, и они, и мы, поэтому много борьбы было.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Александр Трошечкин
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