Трошечкин: «Эта победа подвела итоги нашей работы в первом круге»

Лучший футболист матча «Уфа» - «Химки» (1:2) Александр Трошечкин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что запомнилось больше - голевая передача или гол?

- Больше запомнилась победа, три очка в очень непростых условиях. Это очень важная игра, завершали первый круг этим матчем, так получилось, что с основным конкурентом. Было важно выиграть. Это подвело итоги нашей работы в первом круге. Надеюсь, дальше будет больше.

- Было много борьбы в этом матче, несколько неприятных эпизодов, в которых вы в том числе пострадали. Действительно сегодня было тяжело бороться?

- Любая игра в нашей в Премьер-лиге - это обилие борьбы, а на морозе любой стык чувствуется сильнее, поэтому так получилось. Обычная игра, все хотели победить, и они, и мы, поэтому много борьбы было.