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«Краснодар» был сильнее «Тамбова» в неполных составах

21 Ноября 2020, 16:05,

Global Look Press

«Краснодар» и «Тамбов» первыми завершили первый круг чемпионата России. «Быки» подошли к игре с чередой поражений на всех фронтах, а сегодня были лучше противника, у которого финансовые проблемы. Уже на 17-й минуте Реми Кабелла открыл счет, пробив в противоход голкиперу. Тут же соперник сравнял счет, но на ВАР усмотрели нарушение правил. «Краснодар» был ближе к победе и ее добился. Также отметим работу арбитра Сергея Лапочкина, который роздал с десяток желтых карточек и вынудил команды завершать поединок в формате 10 на 10.

Протокол игры  
Краснодар 1:0 Тамбов
(1:0) Кабелла Реми 17'    
Городов Евгений Смольников Игорь   67' (Рамирес Кристьян (   67'   90') Мартынович Александр   52' Сорокин Егор   32'   60' Чернов Евгений Уткин Даниил   68' (Олссон Кристоффер (   68') Газинский Юрий   76' (Де Вильена Тонни (   76') Классон Виктор   68' (Камболов Руслан (   68'   70') Сулейманов Магомед-Шапи   75' (Ари Феррейра (   75') Кабелла Реми Ионов Алексей   33'
Запасные: Берг Маркус Марков Евгений Синицын Андрей
Рыжиков Сергей Рыбин Алексей   71'   78' (Килин Антон (   78') Каплиенко Александр   35' Ароян Вараздат   49'   64' Шахов Виталий Шляков Евгений Карасёв Павел Чуперка Валерий   87' (Кабахидзе Владимир (   87') Грицаенко Алексей   79' Карапетян Александр Костюков Михаил   56'
Запасные: Ойеволе Адессойе Чагров Никита Володько Максим Меренчуков Дмитрий Таказов Сослан Рабиу Мохаммед Тилль Себастьян Жалолиддинов Жасурбек Чичерин Никита
21 ноября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Тамбов
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