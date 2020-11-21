«Краснодар» был сильнее «Тамбова» в неполных составах

«Краснодар» и «Тамбов» первыми завершили первый круг чемпионата России. «Быки» подошли к игре с чередой поражений на всех фронтах, а сегодня были лучше противника, у которого финансовые проблемы. Уже на 17-й минуте Реми Кабелла открыл счет, пробив в противоход голкиперу. Тут же соперник сравнял счет, но на ВАР усмотрели нарушение правил. «Краснодар» был ближе к победе и ее добился. Также отметим работу арбитра Сергея Лапочкина, который роздал с десяток желтых карточек и вынудил команды завершать поединок в формате 10 на 10.