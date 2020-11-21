«Краснодар» был сильнее «Тамбова» в неполных составах

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21 Ноября 2020, 16:05,
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«Краснодар» и «Тамбов» первыми завершили первый круг чемпионата России. «Быки» подошли к игре с чередой поражений на всех фронтах, а сегодня были лучше противника, у которого финансовые проблемы. Уже на 17-й минуте Реми Кабелла открыл счет, пробив в противоход голкиперу. Тут же соперник сравнял счет, но на ВАР усмотрели нарушение правил. «Краснодар» был ближе к победе и ее добился. Также отметим работу арбитра Сергея Лапочкина, который роздал с десяток желтых карточек и вынудил команды завершать поединок в формате 10 на 10.
Протокол игры
|(1:0) Кабелла Реми 17'
Городов Евгений • Смольников Игорь 67' ( Рамирес Кристьян ( 67' ) • 90'Мартынович Александр • 52'Сорокин Егор 32' • 60'Чернов Евгений • Уткин Даниил 68' ( Олссон Кристоффер ( 68') • Газинский Юрий 76' ( Де Вильена Тонни ( 76') • Классон Виктор 68' ( Камболов Руслан ( 68' ) • 70'Сулейманов Магомед-Шапи 75' ( Ари Феррейра ( 75') • Кабелла Реми • Ионов Алексей 33'
Запасные: Берг Маркус • Марков Евгений • Синицын Андрей
Рыжиков Сергей • Рыбин Алексей 71' 78' ( Килин Антон ( 78') • Каплиенко Александр • 35'Ароян Вараздат 49' • 64'Шахов Виталий • Шляков Евгений • Карасёв Павел • Чуперка Валерий 87' ( Кабахидзе Владимир ( 87') • Грицаенко Алексей • 79'Карапетян Александр • Костюков Михаил 56'
21 ноября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Краснодар, Тамбов