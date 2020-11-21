Первушин назвал план на игру с «Краснодаром»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Как самочувствие как здоровье, насколько тяжело все проходило? Насколько рады вернуться к команде?

- Проходило, скажем так, сначала нормально было, по большому счету, у нас профессиональные врачи. Хочу сказать большое спасибо лично врачам за профессионализм, заботу. Люди действительно знаю, что делать, они действительно сейчас на передовой, поэтому низкий поклон всем врачам.

- Сегодня нужно знать, и что делать футбольному клубу «Тамбов». Как играет «Краснодар», всем известно и понятно. Что нужно сделать, чтобы сегодня на выезде попытать завоевать очки в сложнейшей встрече?

- Понятно, что «Краснодар» всегда играет с позиции силы, это высокое индивидуальное мастерство и агрессия в атакующих действиях. Нам надо обороняться, хорошо действовать в переходных фазах, хорошо переключаться на отбор и проводить свои быстрые атаки.