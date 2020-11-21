Ари дебютировал за «Краснодар» в сезоне-2020/2021

В эти минуты проходит поединок 15-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Тамбовом». В концовке встречи на поле появился 34-летний нападающий «быков» Ари, заменивший Магомеда-Шапи Сулейманова.

Стоит отметить, что это первый выход на поле опытного форварда в Премьер-лиге сезона-2020/2021.

В матче сыграно 89 минут. «Краснодар» ведет в счете 1:0. Единственный гол забил Реми Кабелла на 17-й минуте.

Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».