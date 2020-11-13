Первушин готов вернуться к матчу с «Краснодаром»

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13 Ноября 2020, 20:17,
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин готов вернуться к своей должности после заболевания.
О том, что 50-летний Сергей Первушин пребывает в добром здравии и желает уже заняться процессом тренировки команды заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Он также заявил, что Первушин может успеть вернуться к матчу с «Краснодаром».
«У Первушина дела идут на поправку. В понедельник очередной тест», - заявил Худяков в беседе с ТАСС.
Также, Худяков заявил, что знает о ситуации с задолженностями и после приезда Кленкина и Юрганова в Тамбов собирается заняться их вопросом.
Напомним, что у Сергея Первушина была диагностирована пневмония 7 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
|Теги: Тамбов, Сергей Первушин