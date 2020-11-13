Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Первушин готов вернуться к матчу с «Краснодаром»

13 Ноября 2020, 20:17,

Global Look Press

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин готов вернуться к своей должности после заболевания.

О том, что 50-летний Сергей Первушин пребывает в добром здравии и желает уже заняться процессом тренировки команды заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Он также заявил, что Первушин может успеть вернуться к матчу с «Краснодаром».

«У Первушина дела идут на поправку. В понедельник очередной тест», - заявил Худяков в беседе с ТАСС.

Также, Худяков заявил, что знает о ситуации с задолженностями и после приезда Кленкина и Юрганова в Тамбов собирается заняться их вопросом.

Напомним, что у Сергея Первушина была диагностирована пневмония 7 ноября.
Евро-Футбол.Ру Дмитрий Бутенко
Теги: Тамбов, Сергей Первушин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала