Первушин готов вернуться к матчу с «Краснодаром»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин готов вернуться к своей должности после заболевания.

О том, что 50-летний Сергей Первушин пребывает в добром здравии и желает уже заняться процессом тренировки команды заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Он также заявил, что Первушин может успеть вернуться к матчу с «Краснодаром».

«У Первушина дела идут на поправку. В понедельник очередной тест», - заявил Худяков в беседе с ТАСС.

Также, Худяков заявил, что знает о ситуации с задолженностями и после приезда Кленкина и Юрганова в Тамбов собирается заняться их вопросом.

Напомним, что у Сергея Первушина была диагностирована пневмония 7 ноября.