Кабелла: «Когда забиваешь один гол, нужно забивать второй, а следом третий»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Тамбов» (1:0) Реми Кабелла поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько сложной была встреча? Казалось, что «Краснодар» владеет преимуществом, но голы давались очень сложно.

- Думаю, мы начали хорошо. Когда мы забили, то немного сдали игру. По мне, когда забиваешь один гол, нужно забивать второй, а следом третий, чтобы снимать вопросы о победителе.

- Тот жест, которым ты отпраздновал забитый гол, что он означает?

- Этот жест посвящен моим друзьям, я с ними говорил перед игрой и обещал, что что-то для них сделаю.