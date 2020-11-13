РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за долгов

На «Тамбов» был наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом заявил официальный сайт РФС.

Такие решительные меры были приняты в связи с крупными задолженностями клуба перед игроками. Ранее Игорь Юрганов и Даниил Клеткин подали заявление в палату по разрешению споров РФС и выиграли дело по компенсации.

Таким образом, «Тамбов» обязан в ближайшее время выплатить компенсацию игрокам за досрочное расторжение договора.

Запрет на регистрацию новых игроков будет снять лишь тогда, когда все долги, включая проценты и премии, буду выплачены.

Напомним, что ранее прокуратура оштрафовала «Тамбов» на 50 тысяч рублей из-за задолженности перед футболистами.