Классон, Кабелла и Сулейманов - в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

Тренерские штабы «Краснодара» и «Тамбова» определились со стартовыми составами команд на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Костюков, Карапетян.

Встреча между «Краснодаром» и «Тамбовом» пройдет в субботу, 21-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После 14 сыгранных туров «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Тамбов» располагается на 13-й позиции.