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Классон, Кабелла и Сулейманов - в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Тамбовом»

21 Ноября 2020, 12:53,

ФК "Краснодар"

Тренерские штабы «Краснодара» и «Тамбова» определились со стартовыми составами команд на матч 15-го тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Ионов, Уткин, Классон, Кабелла, Сулейманов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Шахов, Шляков, Грицаенко, Ароян, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Костюков, Карапетян.

Встреча между «Краснодаром» и «Тамбовом» пройдет в субботу, 21-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

После 14 сыгранных туров «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Тамбов» располагается на 13-й позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Краснодар, Тамбов
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