«Зенит» определился с будущим Дзюбы после громкого скандала

Руководство петербургского «Зенита» не собирается расставаться с нападающим команды Артёмом Дзюбой после публикации в сети интимного видео с участием футболиста. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за громкого скандала 32-летний форвард не получил вызов в сборную России на ноябрьские поединки в Лиге наций. Кроме того, в недавнем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) капитаном «Зенита» вместо Дзюбы выступил хорватский защитник Деян Ловрен.

Действующий контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 2022-го года.

В текущем розыгрыше РПЛ Артём провел 12 поединков, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

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