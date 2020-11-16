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«Зенит» определился с будущим Дзюбы после громкого скандала

16 Ноября 2020, 13:44,

Евро-Футбол.Ру

Руководство петербургского «Зенита» не собирается расставаться с нападающим команды Артёмом Дзюбой после публикации в сети интимного видео с участием футболиста. Об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что из-за громкого скандала 32-летний форвард не получил вызов в сборную России на ноябрьские поединки в Лиге наций. Кроме того, в недавнем матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1) капитаном «Зенита» вместо Дзюбы выступил хорватский защитник Деян Ловрен.

Действующий контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 2022-го года.

В текущем розыгрыше РПЛ Артём провел 12 поединков, отметившись семью голами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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kalibr
16 Ноября 2020, 16:14

а я не понимаю этой "громкости", но и не оправдываю Дзюбу конечно, НО! человек не изнасиловал никого, не избил...
Просто об этом говорят-говорят, а это обычная непотребщина, на которую обычно в соц.сетях мемы делают, т.е. ситуация то, в какой-то мере, смешная.

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Aleksandr Aleksandr
16 Ноября 2020, 14:07

Свободу Дзюбе!Он виноват,тофарищи ,но он и не виноват!

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Nicholais
16 Ноября 2020, 17:28

А перед кем он виноват? Лично передо мной он ни чем не провинился))) Нравится ему "снимать всякое и демонстрировать это самое" - его, как говорится, проблемы))))

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