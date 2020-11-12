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Аршавин оценил игру Кузяева за «Зенит»

12 Ноября 2020, 09:27,

twitter.com

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в структуре клуба, высказался об игре полузащитника Далера Кузяева.

«Он хорошо сыграл с «Краснодаром». Если бы Далер не сравнял счет, было бы тяжело. Кузяев - молодец, зряче пробил. Не просто так я его уговаривал в знаменитом заведении», - рассказал Аршавин на Youtube-канале Тимура Журавеля.

Напомним, что 27-летний хавбек подписал новый контракт с «сине-бело-голубыми» в начале октября. Договор между сторонами рассчитан до завершения сезона-2022/2023.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Кузяев провел четыре встречи, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Андрей Аршавин, Далер Кузяев
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