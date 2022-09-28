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Кубок России

Кордоба и Олусегун сделали своё дело: «Краснодар» на классе дожал «Пари НН» в Фонбет Кубке России

28 Сентября 2022 • 21:54 Комментировать (2)
Краснодар
2:0
Пари НН
окончен

В позднем вечернем слоте среды в Фонбет Кубке России параллельно матчу ЦСКА – «Сочи» проходила встреча «Краснодар» – «Пари НН».

Протокол игры  
Краснодар2:0Пари НН
(1:0) Кордоба Джон85'  
(2:0) Олусегун Олакунле87'  
Сафонов МатвейБородин Сергей АлексеевичЛитвинов ВячеславРамирес КристианАхметов Ильзат 79' (Окоронкво Джонатан ( 79') Баньяц Михайло 90' (Кокшаров Александр ( 90') Волков Сергей IIБашиесса Жоан 46' (Олусегун Олакунле ( 46') Кордоба ДжонИонов Алексей 46' (Кривцов Никита ( 46') Кевин Гарсия
Запасные: Жилкин ГригорийЯкимов ВячеславКайо СилваШтепа Михаил
Нигматуллин АртурАгапов ИльяАлександров ВикторГоцук Кирилл  73'Набиуллин Эльмир 71' (Корнюшин Даниил ( 71') Стоцкий Дмитрий  7'Михайлов ЯрославМайга МамадуРыбчинский Дмитрий 72' (Севикян Эдгар ( 72') Милсон 83' (Жигулёв Илья ( 83') Янсане Момо 59' (Сулейманов Тимур ( 59')
Запасные: Каккоев НикитаБерковский ИльяКротов ВячеславМасоэро ЛукасШарипов АльбертАнисимов АнатолийГойло НикитаШильцов Константин
28 сентября. Стадион "Krasnodar Stadium (Krasnodar)".

Видео

1:0. Гол Джона Кордобы (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол Джона Кордобы (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Олакунле Олусегуна (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:0. Гол Олакунле Олусегуна (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Краснодар» набрал четыре очка в первых двух турах группового этапа Кубка России – он победил «Химки» в игровое время и уступил «Локомотиву» по пенальти.  «Пари НН», в свою очередь, подходил к отчётному матчу с пятью баллами – он выиграл напрямую у «Локомотива» и в серии пенальти у «Химок».

«Краснодар» довольно быстро отряхнулся после резкого отбытия легионеров в конце февраля. «Быки» закончили предыдущий чемпионат на четвёртом месте, что было бы для них вполне нормально и с оптимальным составом. И сейчас «чёрно-зелёные» идут в таблице Премьер-лиги примерно в том же районе.

«Пари НН» в прошлом году сразу продемонстрировал, что не собирается быть мальчиком для битья. Те, кто прочили ему быстрое забвение, оказались неправы. Да, нижегородцы окончательно решили свою судьбу в последнем туре, но они никогда не были явным аутсайдером. В новом чемпионате они тоже не захотели идти в зоне вылета и являются сейчас середняками.

«Краснодар», можно сказать, провалил первый тайм, если смотреть по игре. В том, что касается счёта, у него подошли дела к перерыву нормально – 0:0. Но «быки», которые славятся стремлением к атакующему футболу, были вынуждены обороняться дома от команды, не относящейся к числу лидеров российского футбола.

В частности, старался насолить своей бывшей команде Дмитрий Стоцкий, у которого в своё время в рядах «Краснодара» не заладилось. Но критической ситуация в обороне хозяев всё-таки не стала, а в конце тайма они поработали на чужой половине поля, только тоже ничего особого там не придумали.

В перерыве Александр Сторожук сделал две замены, выпустив Кривцова и Олусегуна. Второй из них мог забивать практически сразу, однако за малым не попал в створ на дальней штанге после фланговой доставки Рамиреса. «Краснодар» выказывал намерения решить исход матча в игровое время и добился своего в последней десятиминутке.

Гости допустили потерю перед своей штрафной под напором Баньяца, и Кордоба, несмотря на противодействие Александрова, проткнул мяч в сетку через рикошет от ноги Нигматуллина (1:0). Сразу после этого нижегородцы дрогнули в центральной зоне ещё раз: Кордоба отдал чуть правее Олусегуну, и тот низом поразил дальний угол (2:0).

«Краснодар» на классе дожал своего соперника, набрал семь очков и вышел на первое место в группе А. «Пари НН» имеет поровну баллов с «Локомотивом» (пять) и делит с ним второе-третье место.

Кирилл Иванцов

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Краснодар Кубок России Пари НН
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Комментарии (2)
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CERG
28 Сентября 2022 в 22:33
Еле вылезли, на классе дожали, как любят этот жалкий Краснодар)..
ингерман
28 Сентября 2022 в 22:00
ай а каму ынтересно вот это г... его ваще кто-нить смотриц.. сомневаюсь я аднака.. )))
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окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
окончен Химки 0:5 Локомотив Москва
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окончен ЦСКА Москва 2:1 Сочи 2.15 3.70 3.40
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