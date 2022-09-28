Сторожук: «Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть нотка разочарования»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Как команда провела паузу на игры сборных, на что были сделаны акценты, что удалось наработать за это время, может быть?

- Так скажу: плодотворно, отдохнули, самое главное - восстановили, были микроповреждения у ряда игроков. Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть, так скажем, нотка разочарования, потому что у нас ребята, например, Никита Кривцов вызвался в сборную. По приезду было выявлено отравление. Он был оперативно отправлен. Огорчил этот момент подготовку, потому что буквально одну тренировку он провел в общей группе, поэтому если сегодня его выпустим, то экстренно.