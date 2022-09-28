Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сторожук: «Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть нотка разочарования»

28 Сентября 2022 • 20:10 Комментировать
Краснодар
0:0
Пари НН
2-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Как команда провела паузу на игры сборных, на что были сделаны акценты, что удалось наработать за это время, может быть?

- Так скажу: плодотворно, отдохнули, самое главное - восстановили, были микроповреждения у ряда игроков. Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть, так скажем, нотка разочарования, потому что у нас ребята, например, Никита Кривцов вызвался в сборную. По приезду было выявлено отравление. Он был оперативно отправлен. Огорчил этот момент подготовку, потому что буквально одну тренировку он провел в общей группе, поэтому если сегодня его выпустим, то экстренно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Урал 1:0 Торпедо Москва
окончен Химки 0:5 Локомотив Москва
окончен после пенальти Оренбург 2:2 Динамо Москва
Идет 0 минута ЦСКА Москва 1:0 Сочи 2.15 3.70 3.40
Идет 0 минута Краснодар 0:0 Пари НН
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Сентября
21:13 · Кубок России
Президент «Оренбурга»: «Нам помогли футбольные боги»
20:59 · Кубок России
Педриньо: Я впервые в карьере забил четыре гола 1
20:55 · Кубок России
Йоканович: «Голы «Оренбурга» случились из-за наших ошибок»
20:49 · Кубок России
Как «Динамо» провалило концовку матча с «Оренбургом» - видео видео
20:48 · Кубок России
Едвай прокомментировал покер Педриньо в ворота «Химок»
20:28 · Кубок России
Тихий — о поражении от «Локомотива»: Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае
20:24 · Кубок России
Циннбауэр: «Мы хорошо вошли в игру»
20:10 · Кубок России
Сторожук: «Что-то получилось отработать за этот короткий период, но также есть нотка разочарования»
20:07 · Кубок России
Галактионов: «Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня»
20:00 · Кубок России
Точилин объяснил ротацию в «Сочи»
19:55 · Кубок России
Федотов: «Возникает вопрос по совмещению нашего календаря с играми международными»
19:51 · Кубок России
Агент Педриньо отреагировал на покер игрока в матче с «Химками»
19:51 · Кубок России
Гогниев: «Лучше один раз 0:5, чем пять раз по 0:1»
19:40 · Кубок России
​Врач ЦСКА высказался о сроках восстановления Дивеева
19:30 · Кубок России
ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Все новости