Галактионов: «Играли качественно, но результат не получили»

«Пари НН» и «Краснодар» отрепетировали свою будущую встречу в рамках чемпионата российской Премьер-лиги, сыграв в третьем раунде группового этапа Фонбет Кубка России. Южане оказались сильнее, забив сопернику два безответных мяча, и неудачу своей команды прокомментировал Михаил Галактионов - наставник «Пари НН».

- Думаю, мы показали качественный футбол. Пытались играть, но, к сожалению, за две минуты случился итоговый результат. Нам надо учиться, стать более прагматичными в этих компонентах и не допускать таких ошибок, - заявил Михаил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».