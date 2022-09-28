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Кубок России

Галактионов: «Играли качественно, но результат не получили»

28 Сентября 2022 • 23:21 Комментировать
Краснодар
2:0
Пари НН
окончен

«Пари НН» и «Краснодар» отрепетировали свою будущую встречу в рамках чемпионата российской Премьер-лиги, сыграв в третьем раунде группового этапа Фонбет Кубка России. Южане оказались сильнее, забив сопернику два безответных мяча, и неудачу своей команды прокомментировал Михаил Галактионов - наставник «Пари НН».

- Думаю, мы показали качественный футбол. Пытались играть, но, к сожалению, за две минуты случился итоговый результат. Нам надо учиться, стать более прагматичными в этих компонентах и не допускать таких ошибок, - заявил Михаил Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Михаил Галактионов Пари НН
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окончен Химки 0:5 Локомотив Москва
окончен после пенальти Оренбург 2:2 Динамо Москва
окончен ЦСКА Москва 2:1 Сочи 2.15 3.70 3.40
окончен Краснодар 2:0 Пари НН
29.09  15:00 Ахмат ... Ростов 2.22 3.35 3.40
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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