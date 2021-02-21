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Шелия: «Есть один человек, который сильно разбирается в пенальти, сегодня он угадал»

21 Февраля 2021, 21:44,

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Как это было, как вы вытащили этот очень сложный мяч?

- Во-первых, мы разбирали. Есть один человек, который сильно разбирается в пенальти, сегодня он угадал. Спасибо ему, не буду его имя говорить. Было предчувствие, спасибо господу, что так случилось.

- Очень сложная игра с первых минут, «Ростов» больше владел мячом, наверное, больше подходов к вашим воротам имел. Тем не менее, где-то за счет ошибки того же Норманна удалось забить. В каком-то смысле за счет второй ошибки удалось этот счет сохранить. Не так ли?

- Да, действительно, игра была тяжелой. С первой минуты «Ростов» давил. У нас получился пенальти, мы воспользовались шансом, а потом, наверное, исходили от счета, берегли. Кубковая игра, все понимают, что любая ошибка может стать решающей. Поэтому второй тайм, естественно, был тяжелым, потому что на 47-й минуте мы получили удаление. Уже окончательно сели в оборону и действовали на контратаках.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Гиорги Шелия
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