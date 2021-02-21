Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин: «Али Соу должен с первых минут приносить пользу»

21 Февраля 2021, 19:31,

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Сразу вопрос по стартовому составу. Али Соу в числе 11 игроков, которые выйдут с первых минут. Он так впечатлил?

- Что значит «так впечатлил?» Он готовился не с нами, но вся команда готовилась, ЦСКА София уже сыграл один официальный матч. Он физически готов, посмотрим, насколько его хватит в нашей действительности, в нашей игре. В принципе, те моменты, которые мы от него хотели бы, все теории, которые с ним провели, он понял. Посмотрим, как будет, первая игра, другой чемпионат. Но футболист квалифицированный, я думаю, что он должен с первых минут приносить пользу, так бы хотелось.

- Судя по  социальным сетях игроков «Ростова» и вашей, доставалось и прилетало Байрамяну и Песяькову в Испании, отчасти прилетело еще и Шомуродову. Как у них психологическое состояние, они восстановились?

- Восстановились после чего?

- После ваших изуверств над ними?

- Абсолютно нет, в нашей ростовской действительности в команде это нормальные явления. Наоборот, все посмеялись, расслабились, на них это не давит. Я думаю, что это помогает всем, и нам в том числе, тренерскому штабу - где-то подраслабиться, пошутить, атмосферу повеселее сделать, потому что было непросто. Мы пробыли на сборах 35 дней с перерывом, но опять же в Марбелье все эти дни провели без семей. Поэтому было непросто, но ребята молодцы, никаких эксцессов и проблем ни с кем не возникало. Отработали, теперь давайте посмотрим, во что это выльется в официальных матчах. Товарищеские игры и контрольные - это одно, а официальные - совсем другое.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола