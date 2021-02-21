Карпин: «Али Соу должен с первых минут приносить пользу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Сразу вопрос по стартовому составу. Али Соу в числе 11 игроков, которые выйдут с первых минут. Он так впечатлил?

- Что значит «так впечатлил?» Он готовился не с нами, но вся команда готовилась, ЦСКА София уже сыграл один официальный матч. Он физически готов, посмотрим, насколько его хватит в нашей действительности, в нашей игре. В принципе, те моменты, которые мы от него хотели бы, все теории, которые с ним провели, он понял. Посмотрим, как будет, первая игра, другой чемпионат. Но футболист квалифицированный, я думаю, что он должен с первых минут приносить пользу, так бы хотелось.

- Судя по социальным сетях игроков «Ростова» и вашей, доставалось и прилетало Байрамяну и Песяькову в Испании, отчасти прилетело еще и Шомуродову. Как у них психологическое состояние, они восстановились?

- Восстановились после чего?

- После ваших изуверств над ними?

- Абсолютно нет, в нашей ростовской действительности в команде это нормальные явления. Наоборот, все посмеялись, расслабились, на них это не давит. Я думаю, что это помогает всем, и нам в том числе, тренерскому штабу - где-то подраслабиться, пошутить, атмосферу повеселее сделать, потому что было непросто. Мы пробыли на сборах 35 дней с перерывом, но опять же в Марбелье все эти дни провели без семей. Поэтому было непросто, но ребята молодцы, никаких эксцессов и проблем ни с кем не возникало. Отработали, теперь давайте посмотрим, во что это выльется в официальных матчах. Товарищеские игры и контрольные - это одно, а официальные - совсем другое.