«Ахмат» прошёл «Ростов», играя вдесятером целый тайм, Шелия взял пенальти

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21 Февраля 2021, 21:28,
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Самым упорным воскресным кубковым матчем было сражение «Ростова» и «Ахмата». На 19-й минуте Бернард Бериша реализовал 11-метровый, а в самом начале второго тайма Максим Ненахов получил вторую желтую карточку. У ростовчан активностью выделялся Понтус Алмквист, который не использовал два момента подряд - промах и ближняя штанга. Лучший свой шанс «Ростов» упустил в концовке, Матиас Норманн бил с 11 метров, и Гиорги Шелия парировал.
«Ахмат» в меньшинстве удержал перевес и вышел в 1/4 финала Кубка России.
Протокол игры
|19' Бериша Бернард (0:1)
Песьяков Сергей • Хаджикадунич Деннис • 23'Козлов Алексей • Осипенко Максим • Поярков Николай • Ерёменко Роман • Глебов Данил 45' 45' ( Обухов Владимир ( 45') • Норманн Матиас • Алмквист Понтус • Сове Али • Полоз Дмитрий
Запасные: Тошевски Давид • Павловец Александр • Лангович Андрей • Тугарев Роман • Жигович Армин • Байрамян Хорен • Бабурин Егор • Махатадзе Георгий • 45'Рудаков Максим • Алеесами Хайтам • Рукас Томас
Шелия Гиорги • Богосавац Мирослав • Семёнов Андрей • Нижич Зоран • Бериша Бернард • Полярус Артём • Швец Антон • Ненахов Максим • Ильин Владимир 45' ( Angel Wilker ( 45') • Тимофеев Артём • 40'Мелкадзе Георгий 45' ( Быстров Марат ( 45')
Запасные: Адуев Амир • Альмаси Ладислав • Исмаэл Силва • Кадыров Халид • Садулаев Лечи • Мелихов Александр • Янку Габриэль • Пуцко Александр • Анхель Вилькер
21 февраля. Стадион "Rostov Arena (Rostov)".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Ахмат
ай де-хея косякнул неплохо так.. жаль нюкаслы пожалели.. )))
ай.. для интриги был бы наверное лучше увидеть ростов в следующем раунде но.. не щитаю карпуху сильным тренером.. вообще никаким.. наша мавринья токма и всего.. )))