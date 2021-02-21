«Ахмат» прошёл «Ростов», играя вдесятером целый тайм, Шелия взял пенальти

Самым упорным воскресным кубковым матчем было сражение «Ростова» и «Ахмата». На 19-й минуте Бернард Бериша реализовал 11-метровый, а в самом начале второго тайма Максим Ненахов получил вторую желтую карточку. У ростовчан активностью выделялся Понтус Алмквист, который не использовал два момента подряд - промах и ближняя штанга. Лучший свой шанс «Ростов» упустил в концовке, Матиас Норманн бил с 11 метров, и Гиорги Шелия парировал.

«Ахмат» в меньшинстве удержал перевес и вышел в 1/4 финала Кубка России.