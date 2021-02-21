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«Ахмат» прошёл «Ростов», играя вдесятером целый тайм, Шелия взял пенальти

21 Февраля 2021, 21:28,

Самым упорным воскресным кубковым матчем было сражение «Ростова» и «Ахмата». На 19-й минуте Бернард Бериша реализовал 11-метровый, а в самом начале второго тайма Максим Ненахов получил вторую желтую карточку. У ростовчан активностью выделялся Понтус Алмквист, который не использовал два момента подряд - промах и ближняя штанга. Лучший свой шанс «Ростов» упустил в концовке, Матиас Норманн бил с 11 метров, и Гиорги Шелия парировал.

«Ахмат» в меньшинстве удержал перевес и вышел в 1/4 финала Кубка России.

Протокол игры  
Ростов 0:1 Ахмат
    19' Бериша Бернард (0:1)
Песьяков Сергей Хаджикадунич Деннис   23' Козлов Алексей Осипенко Максим Поярков Николай Ерёменко Роман Глебов Данил   45'   45' (Обухов Владимир (   45') Норманн Матиас Алмквист Понтус Сове Али Полоз Дмитрий
Запасные: Тошевски Давид Павловец Александр Лангович Андрей Тугарев Роман Жигович Армин Байрамян Хорен Бабурин Егор Махатадзе Георгий   45' Рудаков Максим Алеесами Хайтам Рукас Томас
Шелия Гиорги Богосавац Мирослав Семёнов Андрей Нижич Зоран Бериша Бернард Полярус Артём Швец Антон Ненахов Максим Ильин Владимир   45' (Angel Wilker (   45') Тимофеев Артём   40' Мелкадзе Георгий   45' (Быстров Марат (   45')
Запасные: Адуев Амир Альмаси Ладислав Исмаэл Силва Кадыров Халид Садулаев Лечи Мелихов Александр Янку Габриэль Пуцко Александр Анхель Вилькер
21 февраля. Стадион "Rostov Arena (Rostov)".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Ахмат
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Комментарии (2)
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0
ингерман
21 Февраля 2021, 22:12

ай де-хея косякнул неплохо так.. жаль нюкаслы пожалели.. )))

0
ингерман
21 Февраля 2021, 21:32

ай.. для интриги был бы наверное лучше увидеть ростов в следующем раунде но.. не щитаю карпуху сильным тренером.. вообще никаким.. наша мавринья токма и всего.. )))

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