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Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после выхода в четвертьфинал Кубка России

22 Февраля 2021, 08:13,

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов обратился к Рамзану Кадырову после выхода команды в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала клуб отпраздновал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Бернард Бериша с пенальти.

«Хочу выразить вам благодарность за все, что вы делаете для команды. Благодаря вашей поддержке «Ахмат» стабильно выступает в элитном дивизионе, имеет отличные условия для проведения сборов. Мы безмерно благодарны вам», - говорится в публикации руководителя в сети «Инстаграм».

В чемпионате России грозненский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице. На счету команды 26 набранных очков. В первом матче Премьер-лиги после перерыва «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 28-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ахмат, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
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