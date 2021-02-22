Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после выхода в четвертьфинал Кубка России

Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов обратился к Рамзану Кадырову после выхода команды в четвертьфинал Кубка России. В матче 1/8 финала клуб отпраздновал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 1:0. Единственный гол забил Бернард Бериша с пенальти.

«Хочу выразить вам благодарность за все, что вы делаете для команды. Благодаря вашей поддержке «Ахмат» стабильно выступает в элитном дивизионе, имеет отличные условия для проведения сборов. Мы безмерно благодарны вам», - говорится в публикации руководителя в сети «Инстаграм».

В чемпионате России грозненский коллектив занимает десятое место в турнирной таблице. На счету команды 26 набранных очков. В первом матче Премьер-лиги после перерыва «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 28-го февраля.