Талалаев: «Сегодня, может быть, мы играли чуть похуже, но нам повезло»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч ТВ».

- За счет каких компонентов была достигнута эта победа?

- За счет ребята, духа, желания доказать, что мы не слабее. Как мы говорили перед матчем, мы неплохо играли последний матч с «Ростовом», но не повезло. Сегодня, может быть, мы играли чуть похуже, но нам повезло. Еще раз отмечу характер, желание и хорошее движение нашей команды.

- Гиорги Шелия - поистине герой встречи, вытащи в самый нужный момент пенальти.

- Он просто не хотел доводить дело до серии, где бы он там два-три отбил бы. А так он один отбил.

- Насколько серьезно поменяло игру удаление в самом начале второго тайма Ненахова?

- Опять же к тому, о чем мы говорили перед игрой. Мы наигрывали различные схемы. Это позволило нам продемонстрировать то, что мы делали зимой. Мы перестроились на пять защитников, попробовали контратакующую игру. Очень жалко, что было вне игры, когда был момент. А так с «Ростовом» всегда приятно играть, потому что очень много тактических решений предлагает тренер оппонентов. Приходится все время что-то менять. Сегодня было 3-4 различных варианта, мне очень понравилось, как наши футболисты отреагировали. Но в большей степени еще отметил бы именно желание игроков играть всем вместе. У нас не сразу выстроились отношения, но сегодня, я думаю, что проходит становление хорошей действительно бойцовской команды, которая может ставить серьезные задачи.