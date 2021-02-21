Карпин: «Это была, наверное, наша лучшая игра против «Ахмата», и мы проиграли ее»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Странным матч получился, с одной стороны, владели инициативой, сами себе привезли этот ненужный пенальти, потом сами пенальти не реализовали. Что это было, как это вообще объяснить?

- Никак, объяснений нет.

- Только ли в невезении дело?

- Не только в невезении. Это самое простое, наверное, что вы сказали. Это была, наверное, наша лучшая игра против «Ахмата», и мы проиграли ее. Мы не забили пенальти, по игре вопросы могут быть, претензии могут быть такие более связанные с тактикой. Что скажешь футболистам? Делали всё, создавали моменты, у наших ворот я не вспомню конкретных моментов, ни одного момента создать не дали. Так что о чем здесь говорить?

- Насколько в этом смысле сказалась травма, которую получил Роман Ерёменко, и вообще что это за повреждение? Если уже ясно.

- Думаю, что никак не сказалось. Не ясно. Рисунок игры абсолютно не изменился, каким был, таким и остался.