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Талалаев: «Единственная потеря этой зимой, это Олег Иванов, который нёс разумное зерно»

21 Февраля 2021, 19:36,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Первый вопрос по составу. Зимой у вас он изменился, ушел многолетний лидер Олег Иванов, отправился в аренду Одисе Роши, человек, который во многом определял игру в атаке, Денис Глушаков теперь в «Химках». Как компенсировать такие потери, как изменится игра «Ахмата» в ближайшее время?

- Роши фактически не играл у нас, Глушаков ушел еще до моего прихода, поэтому единственная потеря этой зимой, это Олег Иванов, который нес разумное зерно, управлял ритмом нашей игры, но мы сейчас сделали акцент на большей динамике. Игроки, которые выходят в центральную линию поля, берут на себя эту нагрузку. У нас Швец, Тимофеев, Исма и Адуев - это те игроки, которые в центре отвечают за объем работы, оборонительные функции и креатив, чтобы команда играла в разнообразный футбол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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